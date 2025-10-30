“Chantal im Saaleland”: Kurzfilm von Schülern aus dem Lernzentrum Halle-Neustadt für Jugendfilmpreis nominiert

In den vergangenen Sommerferien nahmen 20 Schüler*innen der Förderschule „Lernzentrum Halle-Neustadt“ an einem einwöchigen Filmcamp des Offenen Kanals in Wettin teil. Das Camp fand in Kooperation mit den Schulsozialarbeiter*innen der AWO Halle-Merseburg statt. Diese hatten in den letzten Schulwochen schon eine Film AG am Lernzentrum Halle-Neustadt gemeinsam mit dem Offenen Kanal Wettin organisiert.

„Chantal im Saaleland“ lautet der Titel des Kurzfilms, der für den Jugendfilmpreis Sachsen-Anhalt nominiert wurde. Die insgesamt vier im Camp entstandenen Kurzfilme interpretieren Filmtrailer von bekannten Kinofilmen neu.

Verbunden mit der Nominierung ist eine Einladung für die an „Chantal im Saaleland“ beteiligten Schüler*innen zur Vorführung aller nominierten Filme im Magdeburger Schauspielhaus am 2. November 2025. Anschließend findet die Preisverleihung für die mit dem Filmpreis ausgezeichneten Filme statt.

Die Veranstaltung wird aufgezeichnet und über die Offenen Kanäle in Sachsen-Anhalt übertragen.Der Jugendfilmpreis Sachsen-Anhalt besteht bereits seit 1994. Der landesweite Kurzfilmwettbewerb wird von den Offenen Kanälen in Sachsen-Anhalt ausgetragen.