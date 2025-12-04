Charity Game 2025 – RegioRhinos empfangen den SV Empor Berlin

Am Samstagabend steht für die USV Halle RegioRhinos Männer eines der bedeutendsten Spiele der Saison an: Das große Charity Christmas Game 2025 gegen den SV Empor Berlin. Sportlich wie emotional ist die Partie ein echtes Highlight.

Beide Mannschaften stehen bei drei Saisonsiegen, doch die Trends könnten unterschiedlicher kaum sein: Die Rhinos kommen mit zwei Siegen aus den letzten drei Spielen, während Empor Berlin zuletzt drei Niederlagen in Folge kassierte. In der Tabelle trennen beide Teams nur Nuancen: Halle auf Platz 9 – Empor Berlin auf Platz 10. Die Rhinos entwickeln sich zunehmend zu einem gefährlichen Distanzteam und treffen im Schnitt 9 Dreier pro Spiel. Angeführt wird die Mannschaft von Constantin Finger (Ø 15 Punkte) und Alexander Herrmann, der rund um die Zone Stabilität bringt.

Empor punktet zwar mit rund 78 Zählern pro Spiel stark, zeigt aber große Probleme in der Defensive. Schlüsselspieler ist Armin Willemsen (18 Punkte/Spiel), unterstützt von Elia Kirov, der regelmäßig aus der Distanz trifft.

Seit der Saison 2013/14 stehen beide Teams regelmäßig auf dem Feld gegenüber – und etwa die Hälfte aller Begegnungen entschieden die Rhinos für sich. Ein traditionsreiches Duell, das oft durch Intensität und Tagesform entschieden wird.

Charity & Rahmenprogramm



In diesem Jahr geht der Erlös an „Sport Vernetzt – Standort Halle“, ein Projekt, das Kindern Bewegung, Zugang zum Sport und soziale Teilhabe ermöglicht – ein Kernanliegen des USV Halle. https://sport-vernetzt.de/ Ein Los kostet 1 Euro – jede Teilnahme unterstützt das Charity-Projekt! Bis heute haben die Rhinos über die Initiative Rhinos4Help bereits knapp 18.000 € für regionale Projekte gesammelt und gespendet – eine Summe, die zeigt, welche Kraft Sportvereine für ihre Stadt entfalten können.

Der Nikolaus-Spieltag bietet weit mehr als Basketball:

– Großer Kuchenbasar

– Tombola mit vielen tollen Preisen

– Einlaufkinder

– USV Fireflys Cheerleader

– Eintritt: 2 € ermäßigt / 3 € normal

– 1 Los = 1 €

Die Rhinos möchten möglichst viele Menschen erreichen und laden die Basketballgemeinschaft Halle und alle Interessierten herzlich ein, diesen besonderen Tag gemeinsam zu erleben. Ein Tag, an dem Sport, Gemeinschaft und soziales Engagement im Mittelpunkt stehen – und der idealerweise auch sportlich belohnt wird.

Mehr zum Tag unter www.usv-halle-basketball.de