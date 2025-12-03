Du bist Halle

Vollversammlung der IHK Halle-Dessau kritisiert Reformstau und fordert endlich wirksame Wachstumsimpulse von Bund und EU

von · 3. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. Arbeiter*innenstandpunkt sagt:
    3. Dezember 2025 um 23:29 Uhr

    Die beschleunigte Kriegsvorbereitung der BRD, 5-Cent-Industriestrompreis, Infrastrukturmilliarden, …hilft wohl alles nicht um den deutschen Kapitalismus zu retten? :O

    Antworten
  2. PaulusHallenser sagt:
    4. Dezember 2025 um 12:31 Uhr

    Von der derzeitigen Bundesregierung sind keine positiven Wachstumsimpulse zu erwarten, da es dort zu viele Bremser (z.B. Bärbel Bas) gibt.

    Es macht sich zunehmend negativ bemerkbar, dass die FDP nicht mehr Teil der Bundesregierung ist.

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert