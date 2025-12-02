Nikolausfest zum Abschied: Bahnmuseum Halle (Saale) hat am Samstag zum letzten Mal geöffnet

Es gab zwar viele Reden, auch eine Petition – doch die Meinung der Bahn beziehungsweise ihrer Stiftung bleibt: das DB-Museum an der Steintorbrücke in Halle (Saale) wird geschlossen. Es soll zu einem reinen Depot ohne Besucherbetrieb werden.

Und so rückt, sollte nicht noch ein Wunder geschehen, der Abschied näher. Zum letzten Mal geöffnet hat das Bahnmuseum am kommenden Samstag, 6.12.2025. Von 10 bis 16 Uhr gibt es ein Nikolausfest. Weihnachtliche Bastelaktionen werden angeboten, für Kinder gibt es eine süße Überraschung und auch ein Chor tritt auf. Zudem werden Glühwein, Kaffee, Kuchen und Gegrilltes angeboten.