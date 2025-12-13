Zusatztermine für Weihnachtsprogramm im Planetarium am 23. Dezember

Das neue Musikprogramm „Tausend Sterne sind ein Dom“ hatte im halleschen Planetarium am Nikolaustag Premiere. Das Weihnachtsprogramm ist eine Eigenproduktion des Planetariums, die mit großem organisatorischen und technischen Aufwand entstanden ist. Himmelfüllende Aufnahmen des halleschen Doms, der Moritz-, Markt- und Pauluskirche, aber auch vom Lichterglanz der Großen Pyramide auf dem Weihnachtsmarkt verbinden sich mit weihnachtlichen Klängen hallescher Chöre und Instrumental-Ensembles. „Ich bin dankbar für die tolle Unterstützung vieler Mitwirkender, die der Nutzung der weihnachtlichen Musikstücke wohlwollend zugestimmt und uns bei der Aufnahme der besonderen 360-Grad-Bilder geholfen haben“, so Dirk Schlesier, Leiter des Planetariums. Stolz sei Schlesier auch auf sein Team, das es geschafft habe, in der intensiven Vorweihnachtsbetrieb ein solches Weihnachtsprogramm zu produzieren.

Die Mühe hat sich gelohnt: Neben der Premiere waren alle weiteren fünf Veranstaltungen sofort ausgebucht. Deshalb bietet das Planetarium am Dienstag, 23. Dezember, 15.30 Uhr und 17 Uhr zwei zusätzliche Aufführungen an, in denen auch der Blick in den weihnachtlichen Sternhimmel nicht zu kurz kommt.

Informationen und Tickets: planetarium-halle.de