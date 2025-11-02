Du bist Halle

Herrenloser Trolley löst Sicherheitsmaßnahmen im Bahnhof Halle aus – Entwarnung nach Prüfung: es war nur Kleidung drin

von · 2. November 2025

3 Antworten

  1. Carl Gustav sagt:
    2. November 2025 um 12:56 Uhr

    Tja, früher brachte man den Koffer zum Fundbüro, heute sperrt man alles ab und ruft die Bundespolizei.. politischer Klimawandel

  2. Liberaler sagt:
    2. November 2025 um 18:26 Uhr

    „Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen.“

    Gibt es da auch eine gesetzliche Grundlage für oder ist das nur Panikmache?

    Angenommen, jemand vergisst seine Tasche in der Bahn, auf einer Parkbank oder sonstwo. Ist natürlich dumm und nicht beabsichtigt, da Diebstahl droht.

    Jetzt sieht jemand die Tasche, z.B. die Polizei, geht gleich davon aus, dass da eine Bombe drin sein muss. Oder ein Zivilist sieht die Tasche, denkt das Gleiche, rennt schreiend aus dem Zug, fällt und schlägt sich die Zähne aus oder fällt ganz übel, bricht sich die Wirbelsäule und sitzt anschliessend im Rollstuhl.

    Muss jetzt wirklich der Vergessliche die Polizeiarbeit bezahlen oder die lebenslange Rente für den Rollstuhlfahrer?

    Das kommt mir ein bisschen verwegen vor.

    • Stefan Verwegener sagt:
      2. November 2025 um 19:07 Uhr

      „Gibt es da auch eine gesetzliche Grundlage für oder ist das nur Panikmache?“

      Keine Panik, dazu gibt es selbstverständlich auch eine gesetzliche Grundlage.

      „Die“ Polizei geht auch nicht gleich davon aus, dass eine Bombe in einer Tasche sein muss, wenn jemand diese Tasche sieht. Du darfst natürlich schreiend aus einem Zug rennen, wenn du Angst vor Taschen hast. Mach das aber bitte nur an offiziellen Haltepunkten und ohne Schädigung deiner Mitmenschen. Möglich auch ohne Belästigung.

      Medizinische Versorgung wird dir in dem Fall vom sozialen Netz spendiert, es sei denn, und das hoffe ich in dem Fall inständig, du hast dich lediglich privat oder gar nicht versichert. Dann kannst du zwar trotzdem von der Notfallversorgung profitieren, auch ohne jemals eingezahlt zu haben. Aber mit Zahnersatz und Rollstuhl sieht es dann eher mau aus. Eine Rente bekommst du wahrscheinlich auch nur in Höhe der Sozialhilfe.

