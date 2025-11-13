Suchtberatung wirkt – Aktionstag Suchtberatung kommunal wertvoll! am 13. November 2025 – allein in Halle erhalten jährlich 2.700 Menschen Hilfe

Auch die Suchtberatungsstelle Halle-Saalekreis der AWO Halle-Merseburg beteiligt sich am bundesweiten Aktionstag Suchtberatung „Sucht betrifft uns alle – Hilfe auch!“ lautet das Schwerpunktthema des diesjährigen Aktionstags Suchtberatung kommunal wertvoll! In Deutschland leiden rund 10 Millionen Menschen unter einer Abhängigkeitserkrankung. Betroffen sind alle Altersgruppen und Schichten. Anlässlich des Aktionstages hat die Suchtberatungsstelle Halle-Saalekreis der AWO Halle-Merseburg ein Factsheet mit Fakten zu Sucht und Suchtberatung erstellt, das in Apotheken und Arztpraxen ausgehängt werden kann.

Allein in Halle und dem Saalekreis erhalten jedes Jahr ca. 2.700 Menschen Hilfe in den regionalen Suchtberatungsstellen. Die Beratungsstellen sind allen Menschen frei zugänglich. Die Beratung ist kostenlos und vertraulich. Jeder Euro, der in die Suchtberatung investiert wird, vermeidet soziale Ausgaben in Höhe von 28 Euro, zeigt eine Studie der xit GmbH aus dem Jahr 2021. Das entlastet Kommunen mittel- bis langfristig enorm.

Ins Leben gerufen von der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen und ihrer Mitgliedsverbände will der Aktionstag Suchtberatung auf aktuelle Problemlagen hinweisen, bundesweit auf den Wert der Suchtberatungsstellen aufmerksam machen und über die Arbeit und Angebote der Suchtberatungsstellen informieren.

Die AWO Suchtberatungsstelle bietet persönliche Beratung an fünf Standorten in Halle und im Saalekreis oder über eine geschützte Beratungsplattform an: https://www.suchtberatung.digital/. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.awo-halle-merseburg.de/suchtberatung/