Du bist Halle

Vorfälle im Bereich Halle-Südstadt: S-Bahnen mit Steinen beworfen, Regionalexpress kollidiert mit Einkaufswagen – Tatverdächtige Jugendliche gestellt

von · 2. Dezember 2025

2 Antworten

  1. Fernrohr sagt:
    2. Dezember 2025 um 17:40 Uhr

    Gruppe? Kommt mir bekannt vor.

    Antworten
  2. Emmi sagt:
    2. Dezember 2025 um 18:02 Uhr

    Eigentlich müsste der Stein oder Einkaufswagen zurückprallen und den Verursacher selbst treffen. Haben die Jugendlichen nichts sinnvolleres zu tun?

    Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert