Blutspende-Aktion an der Uniklinik: Maya mare-Gutscheine zum Jahreswechsel
Blutspender:innen erhalten am Universitätsklinikum Halle (Saale) vom 15.12.2025 bis 09.01.2026 für jede Vollblut- oder Thrombozytenspende einen 2-für-1-Gutschein für das bald wiedereröffnende Bade- und Saunaparadies Maya mare. Die Gutscheine können ab dem 20.12.2025 eingelöst werden.
Mit dieser Aktion möchte der Blutspendedienst<https://www.umh.de/blutspende> in der Vorweihnachtszeit und zwischen den Feiertagen zur Blutspende motivieren. Viele Menschen verreisen zum Jahresende oder sind in Festvorbereitungen eingespannt. Dadurch sinkt die Anzahl der Blutspenden erfahrungsgemäß in diesem Zeitraum. Gleichzeitig benötigen viele Patient:innen weiterhin lebensrettende Bluttransfusionen.
Dabei gehört die Blutspende zu den einfachsten und schnellsten guten Taten: In nur 30 bis 60 Minuten sichert eine Spende die Versorgung der Patient:innen der Universitätsmedizin Halle mit Blutprodukten und rettet bis zu drei Leben. Einfach vorab etwas essen und viel trinken, Ausweis mitnehmen und ohne Voranmeldung die Blutspende im Universitätsklinikum Halle (Saale) während der Öffnungszeiten besuchen. Vor Ort werden dann alle medizinischen Voraussetzungen geprüft. Nach der Spende erhalten alle Spendenden einen Imbiss und eine Aufwandsentschädigung von 20 €.
Öffnungszeiten der Blutspende über die Feiertage
- Montag, 22.12.2025, 09:00 -14:00 Uhr
- Dienstag, 23.12.2025, 10:00 -18:00 Uhr
- Samstag, 27.12.2025, 09:00 – 12:00 Uhr
- Montag, 29.12.2025, 07:00 – 14:00 Uhr
- Dienstag, 30.12.2025, 10:00 – 18:00 Uhr
- Freitag, 02.01.2026, 07:00 – 14:00 Uhr
Zusätzlich sind Thrombozyten-Spenden auch am Mittwoch, 24.12.2025, und am Samstag, 03.01.2026, nach Terminvereinbarung möglich.
Foto Universitätsmedizin
„Nach der Spende erhalten alle Spendenden einen Imbiss und eine Aufwandsentschädigung von 20 €.“
Das ist noch viel zu wenig. Die Spender sollten endlich marktgerecht vergütet werden.
Dann wäre es aber keine Spende mehr, sondern eine Dienstleistung. Rein theoretisch müssten die Spender überhaupt nichts kriegen, denn sie spenden ja aus Altruismus. Der Imbiss und die 20€ sind mehr als kleine Wertschätzung für das freiwillige Engagement zu verstehen. Ich bin mir sicher, dass nur die wenigsten wegen des Essens und der 20€ da hingehen.
Wie hoch wäre denn eine marktgerechte Vergütung?
Kann ich als Blutprodukteempfänger durch Zahlung einer Extragebühr den Spender auswählen?
Du spendest doch sowieso nicht, haste schon verkündet. Kannst aber mal selbst mal welches benötigen. Blut ist ein besonderer Saft, es kann imho noch nicht künstlich erzeugt werden.
Und eine Spende ist freiwillig. Eine normale Blutspende dauert auch nicht lange, anders Plasmaspende. Und man erholt sich auch schnell wieder.