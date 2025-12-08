Blutspende-Aktion an der Uniklinik: Maya mare-Gutscheine zum Jahreswechsel

Blutspender:innen erhalten am Universitätsklinikum Halle (Saale) vom 15.12.2025 bis 09.01.2026 für jede Vollblut- oder Thrombozytenspende einen 2-für-1-Gutschein für das bald wiedereröffnende Bade- und Saunaparadies Maya mare. Die Gutscheine können ab dem 20.12.2025 eingelöst werden.

Mit dieser Aktion möchte der Blutspendedienst<https://www.umh.de/blutspende> in der Vorweihnachtszeit und zwischen den Feiertagen zur Blutspende motivieren. Viele Menschen verreisen zum Jahresende oder sind in Festvorbereitungen eingespannt. Dadurch sinkt die Anzahl der Blutspenden erfahrungsgemäß in diesem Zeitraum. Gleichzeitig benötigen viele Patient:innen weiterhin lebensrettende Bluttransfusionen.

Dabei gehört die Blutspende zu den einfachsten und schnellsten guten Taten: In nur 30 bis 60 Minuten sichert eine Spende die Versorgung der Patient:innen der Universitätsmedizin Halle mit Blutprodukten und rettet bis zu drei Leben. Einfach vorab etwas essen und viel trinken, Ausweis mitnehmen und ohne Voranmeldung die Blutspende im Universitätsklinikum Halle (Saale) während der Öffnungszeiten besuchen. Vor Ort werden dann alle medizinischen Voraussetzungen geprüft. Nach der Spende erhalten alle Spendenden einen Imbiss und eine Aufwandsentschädigung von 20 €.

Öffnungszeiten der Blutspende über die Feiertage

Montag, 22.12.2025, 09:00 -14:00 Uhr

Dienstag, 23.12.2025, 10:00 -18:00 Uhr

Samstag, 27.12.2025, 09:00 – 12:00 Uhr

Montag, 29.12.2025, 07:00 – 14:00 Uhr

Dienstag, 30.12.2025, 10:00 – 18:00 Uhr

Freitag, 02.01.2026, 07:00 – 14:00 Uhr

Zusätzlich sind Thrombozyten-Spenden auch am Mittwoch, 24.12.2025, und am Samstag, 03.01.2026, nach Terminvereinbarung möglich.

Foto Universitätsmedizin