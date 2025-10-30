Du bist Halle

Mehr Lehrstellen als Bewerber – Sachsen-Anhalts Betriebe suchen dringend junge Fachkräfte – noch tausend Stellen frei, Bauer Elektroanlagen als Vorbild

von · 30. Oktober 2025

3 Antworten

  1. PaulusHallenser sagt:
    30. Oktober 2025 um 13:40 Uhr

    „Rund tausend Auszubildende mit ausländischer Staatsangehörigkeit haben in diesem Jahr eine Ausbildung begonnen“

    Das ist eine sehr gute Nachricht, gerade für Sachsen-Anhalt, denn der demografische Wandel wird hier immer schlimmer.

  2. 10010110 sagt:
    30. Oktober 2025 um 22:09 Uhr

    Es gibt mehr freie Ausbildungsplätze als junge Menschen, die sich darauf bewerben.

    Kein Wunder, weil alle am liebsten Influencer oder Spiele-Streamer werden und mit unproduktivem Rumgammeln durchs Leben kommen wollen. Der anstrengungslose Wohlstand, den die Generationen vorher geschaffen haben, frisst seine Kinder.

