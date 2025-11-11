Du bist Halle

Dölauer Heide, Zoo, Chemiepokal, Women in Jazz, HFC: mehr als 2,5 Millionen Euro von der Saalesparkasse für hallesche Projekte

von · 11. November 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert