Dölauer Heide, Zoo, Chemiepokal, Women in Jazz, HFC: mehr als 2,5 Millionen Euro von der Saalesparkasse für hallesche Projekte

Dr. Alexander Vogt, Oberbürgermeister der Stadt Halle (Saale): „Die Arbeit der Ehrenamtlichen ist das Rückgrat vieler lokaler Projekte und somit unverzichtbar. Jeder Förderbetrag, den wir heute übergeben, stärkt die Zukunftsfähigkeit unseres städtischen Gemeinwesens. Er ist gleichzeitig Zeichen der Wertschätzung für all diejenigen, die sich mit Herz und Hingabe engagieren.“

Die Saalesparkasse engagiert sich auf verschiedene Weise, um das gesellschaftliche Leben in der Region zu fördern. Das Engagement basiert auf drei tragenden Säulen: der Stiftung der Saalesparkasse, dem PS-Lotteriesparen und dem umfassenden Spenden- und Sponsoring-Engagement. Im Jahr 2025 wird die Gesamtsumme der Förderungen durch die Saalesparkasse insgesamt erneut rund 4 Millionen Euro erreichen – ein deutliches Zeichen der Verbundenheit mit der Region und ihren Menschen.

Neben der Unterstützung zahlreicher Projekte im Nachwuchs- und Leistungssport, werden auch langjährige Partner wie die Franckeschen Stiftungen, das Festival „Women in Jazz“, die Marienbibliothek und das Literaturhaus unterstützt. Besonders hervorzuheben sind 2025 die Unterstützung der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. für das Umweltprojekt in der Dölauer Heide und die Spende an den Verein Volkspark Halle e.V. für die Sanierung des Außenbereichs und der historischen Turnhalle an diesem geschichtsträchtigen Ort.

Boxverband Sachsen-Anhalt e.V. – 50. Chemiepokal Boxturnier 2025 | Sponsoring

Ein Schutzengel für Kinder e.V. – Lernengel-Projekt | 7.500 € Spende

Evangelische Marktkirchengemeinde Halle (Saale) – Marienbibliothek | 11.000 € Spende

Förderverein Brandberge e.V. – HAL_PLUS Werfertage 2025 | Sponsoring

Franckesche Stiftungen – Krokoseum, Naturalienkammer und Pflanzgarten | 100.000 € Spende

Fünf Ringe Sportmanagement GmbH | Sponsoring · Hallesche Sport Marketing GmbH (USV Halle Handball) | Sponsoring

Hallescher Fußballclub e.V. | Sponsoring sowie 125.000 € Spende · Kunstverein Talstrasse e.V. | Sponsoring · Literaturhaus Halle (Saale) e.V. | 140.000 € Spende

Mitteldeutscher Eishockeyclub MEC Halle 04 e.V. – Saale Bulls | Sponsoring

Mitteldeutscher Marathon GmbH | Sponsoring

Rennclub Halle (Saale) e.V. | Sponsoring

run e.V. | 22. Mitteldeutscher Marathon 2025 | 15.000 € Spende

Schutzgemeinschaft Deutscher Wald e.V. – Aufforstung in der Dölauer Heide | 100.000 € Spende

Sportverein Halle e.V. – Nachwuchsleistungssport und Olympiateam | 102.000 € Spende

Sportverein UNION Halle-Neustadt e.V. – Wildcats | Sponsoring und 170.000 € Spende

Stadtmarketing Halle (Saale) GmbH – Werfertage und Lichterfest | Sponsoring

Stiftung Händel-Haus | 10.000 € Spende

Top-Sport Werbeagentur GmbH – Halplus-Cup und SWH Junior-Masters sowie Nachwuchsturniere | Sponsoring

Universitätssportverein Halle e.V. – Rhinos4Kids | Sponsoring

Verein für Leibesübungen Halle 96 e.V. – Nachwuchs | 5.000 € Spende ·

Verein Volkspark Halle e.V. – Sanierung Außenbereich und historische Turnhalle | 100.000 € Spende

WOMEN IN JAZZ gGmbH – Festival Women in Jazz | Sponsoring

Zoologischer Garten Halle GmbH – Fortsetzung der Förderung 2025 | Sponsoring und 130.000 € Spende