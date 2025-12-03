Du bist Halle

Beim Laternenfest wird vorerst nicht gespart: Ausschüsse gegen Verkleinerung des Programms

von · 3. Dezember 2025

12 Antworten

  1. Sagenwasist sagt:
    3. Dezember 2025 um 18:00 Uhr

    Eine Million Euro für ein Wochenende! Gut, dass die Stadt so liquide ist!

  2. Schuldenberg sagt:
    3. Dezember 2025 um 19:33 Uhr

    Spart euch das Geld für das Laternenfest.

    So vieles wird derzeit in Halle „zerstört“ – da vergeht einem ohnehin das Feiern.

    Danach ist der Schuldenberg der Stadt noch größer – und es wird munter weiter an allem gespart. Dann lieber das Laternenfest nur noch jedes 2. Jahr oder halt gar nicht so lange die Stadt „pleite“ ist

  3. Marla sagt:
    3. Dezember 2025 um 20:39 Uhr

    Warum ist ein Eintrittsgeld fürs Festgelände nicht möglich? Beim früheren Pressefest war das überhaupt kein Problem- mit den technischen Möglichkeiten sollte das doch kein Problem sein. 1-2 Euro wären doch eine Möglichkeit. Und wer mehr geben möchte und das kann, wäre das auch in Ordnung.

  4. Benni sagt:
    3. Dezember 2025 um 21:00 Uhr

    Maria Griger war dagegen ? Lustig weil Sie dort selbst gut Geld macht, gibt es da nicht einen Interessenkonflikt ?

  5. Aufmerksamer Beobachter sagt:
    4. Dezember 2025 um 08:41 Uhr

    Man merke, die afd ist gegen Bürgerbefragungen, wenn das Ergebnis nicht bereits in ihrem Sinne feststeht. Wer hätte das nur ahnen können? 😅

  6. PaulusHallenser sagt:
    4. Dezember 2025 um 12:35 Uhr

    Warum erhebt man nicht einfach ein kleines Eintrittsgeld in Höhe von 1 – 2 Euro pro Person? Das würde den städtischen Kostenanteil erheblich drücken und wäre für die Besucher auch nicht zu viel verlangt.

    • Rentner sagt:
      4. Dezember 2025 um 16:53 Uhr

      Sind 1 – 2 Euro Eintritt ernst gemeint?
      Dann Kaffee komplett für 84 Pfennig, Bier 48 Pfennig,…

      Da kostet doch schon das Papier für die Eintrittskarte mehr.

      • PaulusHallenser sagt:
        4. Dezember 2025 um 20:53 Uhr

        „Sind 1 – 2 Euro Eintritt ernst gemeint?“

        Rentner,

        ja, durchaus. Mal eine kleine Rechnung:

        200.000 Besucher (so viele gab es beim letzten Laternenfest) =

        – 200.000 Euro bei einem Euro Eintritt
        – 400.000 Euro bei bei zwei Euro Eintritt

        Damit könnte man die Belastung des städtischen Haushaltes spürbar senken.

        „Dann Kaffee komplett für 84 Pfennig, Bier 48 Pfennig,…“

        Da sprechen Sie gerade mit einem Angehörigen einer anderen Generation. 🙂
        Ich bin nach der Wiedervereinigung geboren worden, „meine“ Währung ist von daher der Euro.

        „Da kostet doch schon das Papier für die Eintrittskarte mehr.“

        So etwas geht auch papierlos. Einfach einen Stempel auf die Hand oder einfach 1 – 2 Euro beim Betreten des Geländes kassieren und gut ist.

    • Emil sagt:
      5. Dezember 2025 um 07:49 Uhr

      Immer geil wenn man als mann nochmal das gleiche schreibt, wie „Marla“ am tag zuvor.

