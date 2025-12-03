Beim Laternenfest wird vorerst nicht gespart: Ausschüsse gegen Verkleinerung des Programms

Das Laternenfest wird auch in den kommenden Jahren ohne Einschränkungen stattfinden. Sowohl der Kulturausschuss als auch der Wirtschaftsausschuss stimmten mehrheitlich für die Verwaltungsvorlage der Stadt. Diese sieht vor, das Fest weiterhin nach dem bestehenden Konzept und unter Einbindung der Veranstaltungsflächen Ziegelwiese, Peißnitzinsel sowie Riveufer/Amselgrund auszurichten – unter besonderer Berücksichtigung der fortschreitenden Elektrifizierung am Riveufer und auf der Ziegelwiese. Neben der Vollvariante hatte die Verwaltung zusätzlich eine abgespeckte Variante eingebracht, die auf einzelne Veranstaltungsflächen verzichtet hätte. Der Vorschlag war auf Wunsch einzelner Stadträte entwickelt worden, doch die Verwaltung war selbst dagegen. Das letzte Wort hat in zwei Wochen der Stadtrat.

Bürgerbeteiligung abgelehnt



Der Antrag der Fraktion Volt / MitBürger, vor einer finalen Entscheidung zur künftigen Ausgestaltung des Festes eine umfassende Bürgerbeteiligung durchzuführen, fand ebenfalls keine Mehrheit. Fraktionsmitglied Maria Gringer argumentierte, man müsse „Wissen und Perspektive der Bevölkerung“ einbeziehen, um ein zukunftsfähiges und finanzierbares Fest zu gestalten. „Die Hallenser sollen Verantwortung für ihr Fest zeigen“, sagte sie und kritisierte, die Verwaltungsvorlage bleibe hinter den Erwartungen zurück.

Martin Sehrndt (AfD) widersprach dem Ansatz einer breiten Bürgerbefragung. Der Stadtrat sei „kein Volksfest-Veranstalter“, sondern solle lediglich den finanziellen Rahmen vorgeben, innerhalb dessen die Verwaltung frei agieren könne. Zwar sei Bürgerbeteiligung grundsätzlich sinnvoll, aber „nicht in diesem Umfang“. Sein Fraktionskollege Udo Nistripke äußerte Zweifel, dass eine Abstimmung der Bevölkerung hilfreiche Ergebnisse bringen würde. „Zu viele Köche verderben den Brei“, warnte Sehrndt. Auch Christian Feigl (Grüne) zeigte sich kritisch – allerdings gegenüber der Verwaltungsvorlage, die er für „nicht abstimmungsreif“ hielt.

Verwaltung und OB werben für Fest in voller Größe



Ein Vertreter der Stadtverwaltung verteidigte den Ansatz hingegen deutlich. „Die Hallenser stimmen mit den Füßen ab“, sagte er mit Blick auf die großen Besucherzahlen der vergangenen Jahre. Unterstützung kam auch von Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt. Die für das Fest veranschlagten 1,3 Millionen Euro seien „gut aufgehoben“, betonte er. Das Laternenfest generiere Wertschöpfung, stärke die Kaufkraft und sorge für zusätzliche Arbeitsplätze. „Wir regen den Konsum an“, so Vogt.