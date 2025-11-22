Polizei bittet wegen der Witterung um dringende Mithilfe: Frau wird seit gestern aus medizinischer Einrichtung vermisst

Seit Freitag, dem 21. November 2025, 17.30 Uhr, wird die 52-jährige Sabine K. aus einer medizinischen Einrichtung in Querfurt vermisst. Die Polizei wurde informiert.

Die daraufhin veranlassten Suchmaßnahmen der Polizei im Bereich Querfurt führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Unter anderem waren ein Polizeihubschrauber und zwei Suchhunde sowie die Unterstützung der Ortsfeuerwehren mit Drohnen eingesetzt. Leider wurde Frau K. nicht gefunden.

Personenbeschreibung:

* Geschlecht: weiblich

* Größe: ca. 170m

* Statur: hagere Statur

* Aussehen: bräunlich verfilzte Haare (ähnlich Rastalocken), meist nach oben gesteckt

Zuletzt getragene Kleidung:

* weiß/beigefarbener Pullover

* schwarze Leinenhose mit Blumen

Da Frau K. der Witterung entsprechend nicht ausreichend bekleidet und folglich aufgrund der niedrigen Temperaturen gefährdet ist, bittet die Polizei bei der Suche um Hilfe. Wer weiß, wo Frau K. ist oder hat sie gesehen? Bitte rufen Sie das Polizeirevier Saalekreis an: Telefon 03461/446-291. Hinweise können auch über den Notruf 110 gegeben werden.