„Rot Coutoure“ lädt zu Nachmittag gegen Einsamkeit und Vorlesenachmittag ein

Am Dienstag, dem 18. November 2025, lädt Rot Couture von 15:00 bis 18:00 Uhr zu einem entspannten Nachmittag gegen Einsamkeit ein. Wer sich manchmal allein fühlt oder einfach Lust auf nette Begegnungen hat, ist herzlich willkommen. In freundlicher Atmosphäre erwarten die Besucher lockeres Beisammensein, kleine Aktivitäten, Spiele und Gesprächsrunden. Es gibt viele Gelegenheiten, neue Leute kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Für das leibliche Wohl ist ebenfalls gesorgt – mit Kaffee, guter Stimmung und natürlich frisch gebackenem Kuchen von Adele.

Am Freitag, dem 21. November 2025, folgt der Vorlesetag 2025 unter dem Motto „Die fantastische Welt der Märchen“. Kinder ab drei Jahren können zwischen zwei Vorlesezeiten wählen: von 16:00 bis 17:00 Uhr oder von 17:00 bis 18:00 Uhr. Der bunte Vorlesenachmittag verspricht große Stimmen, spannende Geschichten und jede Menge Spaß. Die kleinen Gäste tauchen ein in die Welt der Märchen, treffen andere lesehungrige Kinder und erleben eine abwechslungsreiche Vorlesestunde mit einem tollen Vorleser.

Beide Veranstaltungen finden in Rot Couture, Kleine Klausstraße 2, 06108 Halle (Saale), statt. Der Eintritt ist frei.