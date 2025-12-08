Du bist Halle

Serie von Diebstählen bei Privatverkäufen – Polizei warnt vor Trickmaschen

von · 8. Dezember 2025

Schlagwörter:

Für dich vielleicht ebenfalls interessant …

2 Antworten

  1. HALLEnser sagt:
    8. Dezember 2025 um 17:30 Uhr

    Und um welche Masche handelt es sich?

    Antworten
    • zagcl4oe sagt:
      8. Dezember 2025 um 20:12 Uhr

      Du bietest über kleinanzeigen etc. Dinge zum Verkauf an (z.B. erwähntes Smartphone), potentieller Käufer meldet sich und bieten in der Regel den geforderten Betrag bar zu zahlen. Bei Übergabe, darfst du dann das Smartphone so übergeben, um nicht ein Messer zwischen den Rippen stecken zu haben.

      Antworten

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert