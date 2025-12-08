Serie von Diebstählen bei Privatverkäufen – Polizei warnt vor Trickmaschen

Die Polizei bestätigt zwei Diebstähle, die sich am 1. und 2. Dezember 2025 im Zusammenhang mit privaten Verkäufen ereignet haben. In beiden Fällen ermitteln die Beamten wegen Diebstahls.



Wie das Polizeirevier mitteilt, kam es seit dem 1. November zu einem weiteren ähnlich gelagerten Fall: Am 24. November 2025 wurde in den Abendstunden im Diestelweg ein Smartphone entwendet. Auch hier gingen die Täter nach derselben Masche vor.



Um sich vor solchen Taten zu schützen, rät die Polizei:

Treffen Sie sich an belebten Orten und nehmen Sie möglichst eine Begleitperson mit.

und nehmen Sie möglichst eine Begleitperson mit. Seien Sie skeptisch , wenn der vereinbarte Treffpunkt kurzfristig geändert wird.

, wenn der vereinbarte Treffpunkt kurzfristig geändert wird. Misstrauen Sie, wenn plötzlich eine dritte Person zur Übergabe erscheint und den angeblichen Verkäufer oder Käufer „vertritt“.

Weitere Präventionstipps für sichere Käufe und Verkäufe über Onlineportale finden sich auf der Homepage der Polizei