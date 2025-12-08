Rettungshund Buddy kämpft ums Überleben – DLRG bittet um Unterstützung

Seit sechs Jahren ist Buddy, der siebenjährige Rettungshund der Rettungshundestaffel Götschetal, unermüdlich im Einsatz. Ob Wasserortung oder Mantrailing – mit seinem feinen Spürsinn hat Buddy vermisste Menschen gefunden, Familien Hoffnung gegeben und Leben gerettet.



Doch nun braucht der vierbeinige Helfer selbst dringend Unterstützung.



Seit Februar kämpft Buddy gegen eine schwere Krankheit. Nach zahlreichen Untersuchungen und Behandlungen steht die Diagnose fest: Buddy leidet an einem Lungenkarzinom. Für seine Hundeführerin Ines, die Buddy seit Beginn seiner Ausbildung mit Herzblut begleitet, bricht eine Welt zusammen – und gleichzeitig steigen die Tierarztkosten ins Unermessliche. Allein kann sie diese Belastung nicht mehr stemmen.



Jede noch so kleine Spende hilft, Medikamente, Untersuchungen und Behandlungen zu finanzieren – und Buddy die bestmögliche verbleibende Zeit zu schenken.



