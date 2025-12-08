Rettungshund Buddy kämpft ums Überleben – DLRG bittet um Unterstützung
Seit sechs Jahren ist Buddy, der siebenjährige Rettungshund der Rettungshundestaffel Götschetal, unermüdlich im Einsatz. Ob Wasserortung oder Mantrailing – mit seinem feinen Spürsinn hat Buddy vermisste Menschen gefunden, Familien Hoffnung gegeben und Leben gerettet.
Doch nun braucht der vierbeinige Helfer selbst dringend Unterstützung.
Seit Februar kämpft Buddy gegen eine schwere Krankheit. Nach zahlreichen Untersuchungen und Behandlungen steht die Diagnose fest: Buddy leidet an einem Lungenkarzinom. Für seine Hundeführerin Ines, die Buddy seit Beginn seiner Ausbildung mit Herzblut begleitet, bricht eine Welt zusammen – und gleichzeitig steigen die Tierarztkosten ins Unermessliche. Allein kann sie diese Belastung nicht mehr stemmen.
Jede noch so kleine Spende hilft, Medikamente, Untersuchungen und Behandlungen zu finanzieren – und Buddy die bestmögliche verbleibende Zeit zu schenken.
GoFundMe-Kampagne: Hilfe für Rettungshund Buddy
Ich vermisse Spenden von PETA. Ein Monatsgehalt vom Geschäftsführer wäre für die Rettung des Hundes nötig.Aber da kommt wohl nicht’s.
Wozu hast du eigentlich den Apostroph in „nicht’s“ geschrieben? Was soll der denn abkürzen?
Woher wissen Sie, dass PETA nichts gezahlt hat? Vielleicht sollte jemand sich mal an PETA wenden, damit sie davon erfahren?
Warum sollte PETA an dich spenden?
Haben die denn keine Versicherung für den Hund? Gerade auch in Hinblick auf seinen Einsatz
Wieso ist er nicht krankenversichert? Gerade Rettungshunde dürften jawohl versichert sein. Ich finde es furchtbar das die Preise beim Tierarzt so unverschämt mittlerweile sind. Ich drücke die Daumen das es Hilfe gibt.
Und wo steht die Kontonummer wo man geht überweisen kann?
Das Rote da oben ist ein sog. Link.