Wochenende in Halle (Saale)
Samstag, 22.11.2025:
- 9-12 Uhr: Tag der offenen Tür im Cantor-Gymnasium
- 10-13 Uhr: Tag der offenen Tür im Südstadt-Gymnasium
- 10-16 Uhr: Antiquariatstag im Stadtarchiv mit Bücherschätzen
- 10-17 Uhr: “Hometowmarkt” mit 30 Ausstellern, Kunst, Design, Mode und Lifestyle-Produkte, im Eventatelier Fährstraße
- 10-18 Uhr: Modellbahnausstellung in der Pusteblume
- 11 Uhr: Nachtentfalter-Symposium für die Musikkultur
- 14 Uhr: Gedenkfeier für getötete Polizisten in der Moritzkirche
- 18 Uhr: “Stunde der Musik” im Freylinghausensaal der Franckeschen Stiftungen
- 20 Uhr: Klub Drushba – Ü30 Partynacht mit Liveband „Message Mode“ + DJ
- 21 Uhr: Capitol – Bravo Hits Party
Sonntag, 23.11.2025:
- 10-17 Uhr: “Hometowmarkt” mit 30 Ausstellern, Kunst, Design, Mode und Lifestyle-Produkte, im Eventatelier Fährstraße
- 10-17 Uhr: Modellbahnausstellung in der Pusteblume
- 16 Uhr: Carillon-Sonntag am Roten Turm
Neueste Kommentare