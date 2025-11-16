Du bist Halle

ZDF, KiKa und 3sat beenden nächste Woche SD-Ausstrahlung, auch Kabelnetz von PŸUR betroffen

von · 16. November 2025

7 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    16. November 2025 um 09:22 Uhr

    Ich muss zugeben, dass ich nicht voll in der technischen Materie bin, aber wie kompliziert ist es denn, ein Programm in HD zu produzieren und dann auf SD runterzurechnen? Das geht doch z. B. bei YouTube auch?

    • Geldfrage sagt:
      16. November 2025 um 11:06 Uhr

      Technisch kompliziert ist das nicht, allerdings muss das ZDF dafür einen weiteren Transponder für ASTRA Satellit anmieten, was jährlich mehrere Millionen kostet.

      • 10010110 sagt:
        16. November 2025 um 11:24 Uhr

        Na jut, das leuchtet natürlich ein.

      • Schmutzfee sagt:
        16. November 2025 um 11:29 Uhr

        Das Programm wird in HD produziert und die SD Ausstrahlung umgewandelt. Die SD Einstellung stellt man wegen kosten Einsparung ein, da man auch für die Verbreitung des SD Signals (Sat, Kabel) bezahlen muss. Bei den privaten bleibt allerdings das SD Signal erhalten, da man dort angst hat Zuschauer zu verlieren, da kaum einer bereit ist für die ihre HD-Ausstrahlung zu bezahlen.

  2. Der Umwelt zuliebe sagt:
    16. November 2025 um 11:09 Uhr

    Radio Corax könnte sich überlegen, im Sinne eines wirtschaftlichen Umgangs mit Rundfunkbeiträgen, die veraltete MP2-PYUR-Verbreitung sowie die energieintensive UKW-Ausstrahlung zu überdenken.

