Zum Internationalen Tag des Ehrenamt: 800.000 Sachsen-Anhalter engagieren sich freiwillig

von · 5. Dezember 2025

6 Antworten

  1. 10010110 sagt:
    5. Dezember 2025 um 09:00 Uhr

    Dafür stehen wir als AWO ein.

    Ist das hier eine subile Werbemitteilung oder was? Der Artikel macht zuerst einen neutral berichtenden Eindruck und kommt dann mit so einem Satz, als wäre es schon am Anfang völlig klar gewesen, dass die AWO hier aus persönlicher Perspektive schreibt. Das ist schlechter journalistischer Stil.

  2. Punktrechnung bei der AWO sagt:
    5. Dezember 2025 um 11:41 Uhr

    Wenn sich von 2,135 Mio Einwohneren knapp 30,9% engagieren, sind das knapp 660.000 Menschen und keine 800.000.

    • bisschen mitdenken? sagt:
      5. Dezember 2025 um 15:29 Uhr

      Vielleicht werden Neugeborene und Kleinkinder bei der Bevölkerung mitgezählt, aber nicht unbedingt in der Statistik zum Ehrenamt. Womöglich sogar erst Personen ab 14 Jahren. Könnt ja sein.

  3. Herbstkind sagt:
    5. Dezember 2025 um 12:33 Uhr

    Und in Halle bitte nicht das Heinrich-Pera Hospiz und die Freiwilligen Agentur mit ihren vielen Projekten und Ehrenamtlichen vergessen.
    Die AWO ist nicht allein 😉
    Eine Ehrenamtliche, die allen Kollegen für Ihren Einsatz DANKE sagt und ALLEN Menschen friedvolle Weihnachtstage und ein GESUNDES Neues Jahr wünscht.

