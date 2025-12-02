Fahrradfahrer von Straßenbahn am Wasserturm erfasst

Am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr hat sich in der Paracelsusstraße in Halle (Saale) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Am Wasserturm wurde ein Fahrradfahrer von einer Straßenbahn erfasst. Zur Schwere der Verletzungen liegen noch keine Informationen vor.

