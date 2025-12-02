Schlagwörter
AfD Ausbildung Bahn Basketball Baustelle Bildung Brand CDU Corona Diebstahl Einbruch Eishockey Fahrrad Feuerwehr Flughafen Fußball Handwerkskammer HAVAG HFC Impfung Kita Klima Laternenfest Lions Motoball Müll Neustadt Polizei Rechtsextremismus Saale Bulls Schule Silberhöhe Spd Stadtrat Stadtwerke Statistik Straßenbahn Streik SV Halle Terroranschlag Ukraine Unfall Uniklinik Universität Zoo
Aktuelle Polizei-Meldungen
-
Fahrradfahrer von Straßenbahn am Wasserturm erfasst
2. Dezember 2025
-
Versuchter Einbruch in Getränkefachhandel in der Südstadt
2. Dezember 2025
-
Mit Machete bewaffnet: versuchter Raub in der Silberhöhe gescheitert
2. Dezember 2025
-
-
Fußgängerin in der Dieselstraße von abbiegendem Auto angefahren
1. Dezember 2025
Werbung
Mehr
Neueste Kommentare