Globus spendiert Festessen für die Wärmstube: 50 Entenkeulen serviert

Ein Festtagsessen gab es heute in der Wärmestube der Halleschen Stadtmission. Dafür sorgten auch in diesem Jahr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Eigenproduktion bei GLOBUS Halle-Dieselstraße. Unter dem Siegel „Von Hand mit Herz“ stellen sie mehrmals täglich einen Großteil der Speisen selbst her.

Restaurantleiterin Yvonne Weigelt brachte die frühmorgens zusätzlich zubereiteten 50 Entenkeulen mit Rotkohl und Klößen mit in den Steinweg. Dort hatte das Team um Wärmestubenchef Heiko Wünsch schon vorweihnachtlich geschmückt. Und Torsten Reichmann, Geschäftsleiter von GLOBUS Halle-Dieselstraße, übergab ergänzend zum kulinarischen Klassiker Geschenktüten mit Nützlichem an die Gäste.

Seit 2023 ist das Engagement der Globianer für die Hallesche Stadtmission fest im Jahreskalender verankert. „An dieser Tradition halten wir fest“, betonte Torsten Reichmann, „weil es für uns ein Zeichen von gelebter Gemeinschaft ist, auch Menschen in schwierigen Lebenssituationen auf Augenhöhe und mit Respekt zu begegnen.“ Ihnen wolle GLOBUS mit dem heutigen Einsatz in der Wärmestube eine Freude bereiten.

Fotos Globus Markthallen