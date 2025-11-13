Krankenhaus Martha Maria hat neuen Chef: Hallenser Friedemann Malzer übernimmt das Amt

In einer feierlichen Veranstaltung im Krankenhaus Martha-Maria Halle-Dölau sind am Donnerstag die beiden bisherigen Geschäftsführer Markus Füssel und Harald Niebler verabschiedet worden, gleichzeitig wurde Friedemann Malerz als Geschäftsführer offiziell in sein Amt eingeführt.

Malerz ist gebürtiger Hallenser und schon seit vielen Jahren am Krankenhaus tätig. “Wenn man Hallenser ist, weiß man auch, wie die Stadt tickt”, sagte Bürgermeister Egbert Geier. Die ehemaligen Geschäftsführer hätten die Klinik durch nicht ganz einfache Zeiten gelotste, sagte Geier mit Blick auf die Corona-Pandemie, aber auch auf wirtschaftliche Herausforderungen

Ab dem neuen Jahr gehört das Krankenhaus mit zum St. Elisabeth und St. Barbara-Krankenhaus.

