Lebenstraum-Weihnachtsmarkt in Ammendorf am Samstag mit Christbaumsetzen und Laternenumzug

Was 2022 quasi als kleine Weihnachtsfeier des Lebenstraum e.V. begann, hat sich zu einer festen Tradition im Ammendorfer Advent entwickelt: Am 29. November 2025 öffnet der Lebenstraum-Weihnachtsgarten im Alten Pfarrhaus Ammendorf um 14 Uhr zum vierten Mal seine Pforten – und wird in diesem Jahr größer denn je.

Im Alten Pfarrhaus, das 2021 umgebaut wurde, leben heute acht Menschen mit Behinderungen in einer selbstorganisierten Wohngemeinschaft. Zudem gibt es eine Wohnschule und eine öffentlich nutzbare Begegnungsstätte. „Wir wollten das Alte Pfarrhaus wieder als Ort der Gemeinschaft in Ammendorf etablieren“, erklärt Anke Tschenker Vorstand des Lebenstraum e.V. „Der Weihnachtsgarten war ein erster Schritt – und hat sich als Erfolgsgeschichte erwiesen. Über die Jahre wurde der Weihnachtsgarten von immer mehr Ammendorfer:innen entdeckt und wertgeschätzt. Im letzten Jahr berichteten viele Besucher:innen davon, auf dem Weihnachtsgarten alte Freunde und Bekannte wiedergetroffen zu haben – manche nach Jahren.“

In diesem Jahr zeigt sich die gewachsene Beliebtheit des Weihnachtsgartens besonders deutlich: Die Freiwillige Feuerwehr Ammendorf und der Lebenstraum gestalten die Veranstaltung erstmals Hand in Hand. Vom Weihnachtsgarten im Alten Pfarrhaus, führt ein Laternenumzug um 17:30 Uhr zum traditionellen Christbaumsetzen der Feuerwehr, wo das Fest bis 22:00 Uhr weitergeht.

Auch die St. Katharinen Kirche ist auf die Organisator:innen zugekommen und öffnet für diesen besonderen Anlass ihre Türen. In der historischen Kirche finden um 14:30 Uhr und 16:00 Uhr Weihnachtskino-Vorstellungen statt, dazwischen erklingt Live-Musik.

Den ganzen Tag über gibt es vielfältige Angebote: Der Weihnachtsmann verteilt Geschenke an die Kinder, an verschiedenen Stationen können Plätzchen gestaltet werden, Laternen werden gebastelt und am Lagerfeuer gibt es Stockbrot zum Selbstbacken. Regionale Kunsthandwerker:innen präsentieren handgefertigte Schätze, von Kerzen über Imkereiprodukte bis hin zu individuellen Geschenkideen. Für das leibliche Wohl sorgen frisch gebackene Waffeln, ein heißer Grill, Glühwein, Kinderpunsch sowie Kaffee und selbstgemachter Kuchen