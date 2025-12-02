Sachsen-Anhalt verlängert erfolgreiche Kooperation zur Qualifizierung und Stärkung schulischer Führungskräfte

Das Ministerium für Bildung des Landes Sachsen-Anhalt führt die erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Heraeus Bildungsstiftung und dem Landesinstitut für Schulqualität und Lehrerbildung Sachsen-Anhalt (LISA) fort. Mit der Verlängerung der bestehenden Kooperationsvereinbarung für das Jahr 2026 bleibt der „Bildungscampus Leadership Sachsen-Anhalt“ zentrale Grundlage für eine moderne, adressatengerechte und praxisnahe Qualifizierung schulischer Führungskräfte.

Bildungsstaatssekretär Jürgen Böhm betont die Bedeutung der Fortsetzung: „Die bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, wie wertvoll eine gezielte und hochwertige Führungskräftequalifizierung für die Weiterentwicklung unserer Schulen ist. Mit der Verlängerung der Kooperation stellen wir sicher, dass Schulleitungen weiterhin die bestmögliche Unterstützung erhalten, um die Herausforderungen der modernen Schulentwicklung erfolgreich zu meistern. Starke Schulleitungen sind entscheidend für starke Schulen.“

Martin Fugmann, geschäftsführender Vorstand der Heraeus Bildungsstiftung, unterstreicht die gemeinsame Zielsetzung: „Wir freuen uns, die erfolgreiche Zusammenarbeit weiterzuführen und damit die Schulleitungen in Sachsen-Anhalt zu stärken. Schulen benötigen eine Führungskultur, die kooperativ, reflektiert und lernbereit ist. Der ‚Bildungscampus Leadership Sachsen-Anhalt‘ hat sich als wirksames Format etabliert – mit der Verlängerung können wir diesen Weg gemeinsam konsequent weitergehen.“

Auch Thomas Schödel, Direktor des LISA, blickt positiv auf die nächsten Jahre: „Die Qualifizierung von etablierten und zukünftigen Schulleitungen ist eine zentrale Investition in die Qualität unseres Bildungssystems. Durch die Fortsetzung der Kooperation können wir weiterhin eine praxisorientierte, wissenschaftlich fundierte und systematisch aufgebaute Qualifizierung anbieten, die Führungskräfte im Schulwesen nachhaltig stärkt.“

Der Bildungscampus Leadership bleibt damit ein zentraler Baustein bei der Professionalisierung neu berufener und erfahrener Schulleitungen sowie von Lehrkräften, die eine Leitungsfunktion anstreben. Die Programme sind weiterhin am KMK-Orientierungsrahmen ausgerichtet und nutzen vielfältige und innovative Formate, um individuelle Kompetenzentwicklung zu ermöglichen.

Die Heraeus Bildungsstiftung bringt ihre Expertise in der Führungskräfteentwicklung sowie qualifizierte Trainerinnen und Trainer ein; gemeinsam mit dem LISA steuert sie zusätzlich konzeptionelle Erfahrung und Netzwerke bei. Die Fortbildungsangebote werden auch künftig landesweit an mehreren Standorten angeboten.

Mit der Vertragsverlängerung bekennen sich alle Partner zur nachhaltigen Weiterentwicklung schulischer Führungskompetenz und setzen ein deutliches Signal für die Zukunftsfähigkeit der Schulen in Sachsen-Anhalt.

Weitere Informationen zum Bildungscampus Leadership: https://www.bildung-lsa.de/informationsportal/lehrkraeftebildung/bildungscampus_leadership.htm