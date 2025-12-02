Du bist Halle

Neuer Eigentümer will Freizeitpark Belantis zu „Asterix Park“ umgestalten – erster Themenbereich öffnet im Frühjahr

von · 2. Dezember 2025

Schlagwörter:

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert