Neuer Eigentümer will Freizeitpark Belantis zu „Asterix Park“ umgestalten – erster Themenbereich öffnet im Frühjahr

Der Freizeitpark Belantis zwischen Halle (Saale) und Leipzig steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Bereits im Frühjahr hatte die französische Unternehmensgruppe Compagnie des Alpes (CDA) bekannt gegeben, dass sie das komplette Aktienkapital der Event Park GmbH übernommen hat – und damit auch die Kontrolle über den in Ostdeutschland einzigartigen Freizeitpark südlich von Leipzig. Zuvor gehörte Belantis zum spanischen Parques-Reunidos-Konzern. Der neue Eigentümer hat ehrgeizige Pläne: Belantis soll bis 2030/31 schrittweise in den ersten „Parc Astérix“ außerhalb Frankreichs umgewandelt werden. Möglich wird dies durch eine Vereinbarung mit den Albert René Editions, dem Rechteinhaber der berühmten französischen Comicfiguren rund um den Gallier Astérix.

Ein Standort mit Wachstumspotenzial



Die Entscheidung der CDA kommt nicht von ungefähr. Der Park bringt mehrere strukturelle Vorteile mit: ein dynamisches Einzugsgebiet in einer wachsenden Region, eine direkte Autobahnanbindung an Leipzig sowie die Nähe zu Dresden und Berlin, führt das Unternehmen in seinem Geschäftsbericht aus. Zudem verfügt Belantis über eine große Grundstücksfläche von mehr als 80 Hektar, die sich vollständig im Eigentum befindet. Darin enthalten ist eine Reserve von 41 Hektar, die künftig für Erweiterungen genutzt werden kann. Noch bevor der große Markenwechsel vollzogen wird, sollen Besucher bereits neue Attraktionen erleben können. Der erste Themenbereich rund um Idéfix, den beliebten Hund aus den Astérix-Comics, soll bereits im Frühjahr 2026 eröffnen. Nach und nach sollen weitere Bereiche entstehen, bis schließlich der komplette Rebranding-Prozess um das Jahr 2030/31 abgeschlossen ist.

Ambitionierte Ziele für Besucherzahlen



Die Compagnie des Alpes, die europaweit zahlreiche Freizeit- und Skidestinationen betreibt, sieht großes Potenzial im Standort Leipzig. Dank der starken Marke Astérix und der bestehenden Infrastruktur glaubt der Konzern, dass der Park langfristig bis zu 900.000 Besucher jährlich anziehen kann – ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Die Pläne der Franzosen fügen sich auch in das internationale Lizenzumfeld. Deutschland ist nach Frankreich der zweitgrößte Markt für Astérix-Comicbände – und gleichzeitig der zweitgrößte Freizeitparkmarkt in Europa. Die Verbindung aus Markenstärke und touristischem Potenzial soll Belantis, künftig Parc Astérix, zu einem neuen Schwergewicht unter Deutschlands Freizeitparks machen.