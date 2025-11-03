Stadt informiert: Baugenehmigung für Islamisches Kulturcentrum steht bevor

Die Genehmigung des Antrages für den Bau des multifunktionalen Kulturzentrums in Halle-Neustadt, Am Meeresbrunnen, steht unmittelbar bevor. Darüber informiert die Stadtverwaltung, nachdem sie das schon vor zwei Wochen bereits im Hauptausschuss des Stadtrats angekündigt hat.

Es erfolge nun eine abschließende Prüfung der Aktenlage. Die Baugenehmigungsbehörde der Stadt werde die Genehmigung rechtskonform erteilen.