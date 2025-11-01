Jugendlicher beschädigt Autos in der Elsa-Brändström-Straße
Am 01.11.2025 wurde der Polizei kurz vor 01:00 Uhr mitgeteilt das sich in der Elsa-Brändström-Straße eine Person an Fahrzeugen zu schaffen macht. Beim Erblicken des entsandten Funkstreifenwagens flüchtete ein Verdächtiger und warf beim Weglaufen eine Kennzeichentafel in einen Vorgarten im Schwalbenweg. Der angetroffene 17-Jährige wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben und Ermittlungen aufgenommen.
Ab in die Frohe Zukunft.
Aber bestimmt ist er ein Opfer der Gesellschaft.
„Opfer der Gesellschaft.“
So wie du!
So viel Wille, so wenig Ertrag, gib dich nicht auf!
„an einen Erziehungsberechtigten“ das sagt ja schon sehr viel aus. Da wird bestimmt (k)eine Strafe folgen.
„Da wird bestimmt (k)eine Strafe folgen“ das sagt ja schon sehr viel aus. Eins von beiden wird bestimmt eintreffen 😀
Selten bei Biodeutschen.