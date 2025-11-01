Jugendlicher beschädigt Autos in der Elsa-Brändström-Straße

Am 01.11.2025 wurde der Polizei kurz vor 01:00 Uhr mitgeteilt das sich in der Elsa-Brändström-Straße eine Person an Fahrzeugen zu schaffen macht. Beim Erblicken des entsandten Funkstreifenwagens flüchtete ein Verdächtiger und warf beim Weglaufen eine Kennzeichentafel in einen Vorgarten im Schwalbenweg. Der angetroffene 17-Jährige wurde an einen Erziehungsberechtigten übergeben und Ermittlungen aufgenommen.

