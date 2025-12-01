14-Millionen-Euro-Vorhaben auf der Kippe: Elternrat der KGS Hutten kritisiert Baustopp für Anbau

Eigentlich sollte die KGS “Ulrich von Hutten” einen Anbau für 14 Millionen Euro bekommen. Doch die Pläne sind vorerst gestoppt. Das liegt an Auflagen des Landes Sachsen-Anhalt. Demnach darf sich die Schule nicht in eine IGS umwandeln. Nun steht eine Fusion mit der IGS Am Steintor an, wogegen sich auch eine Petition richtet.

Doch die Elternvertretung kritisiert auch den Baustopp scharf. “Das seit Jahren vorbereitete und bereits haushaltswirksam beschlossene Infrastrukturprojekt wird ohne transparente Begründung weiterhin verzögert”, beklagt der Schulelternrat.

Der Erweiterungsbau sei bereits im Haushalt eingestellt, finanziell gesichert, planerisch weit fortgeschritten und mit externer Fachplanung unterlegt gewesen. “Die eventuelle ersatzlose Streichung bedeutet nicht nur einen Verlust bereits investierter öffentlicher Mittel, sondern wirft Fragen zur haushaltsrechtlichen Begründung auf. Eingestellte Mittel dürfen grundsätzlich nicht ohne substantielle, dokumentierte Begründung aufgegeben oder umgewidmet werden”, beklagt der Schulelternrat.

Die aktuelle Entscheidung stehe zudem im Widerspruch zu den in den Schulgesetzen formulierten Pflichten zur Gewährleistung einer angemessenen Lernumgebung. “Kommunen sind verpflichtet, Schulen so auszustatten, dass der Bildungsauftrag erfüllt werden kann”, so die Elternvertretung weiter. Dazu würden ausreichend große Unterrichtsräume und funktionsfähige Fachräume gehören, ebenso wie bauliche Mindeststandards und die Vermeidung unnötiger Außenstandorte.

Die Elternvertretung bewertet die offizielle Argumentation, wonach durch eine mögliche Fusion mit der IGS am Steintor „ausreichende Kapazitäten“ bestünden, als nicht belastbar. “Es existieren keine öffentlich vorgelegten Bedarfsberechnungen, die aktuelle Raumsituation bleibt völlig unberücksichtigt, der bestehende Raumbedarf besteht jetzt, nicht erst in mehreren Jahren.”

Aus diesem Grund bittet die Elternvertretung inständig die Verantwortungsträger, “ihrer gesetzlichen Verpflichtung zur Bereitstellung einer zeitgemäßen und funktionalen Schulumgebung auch für UNSERE KINDER nachkommen. Wir wünschen uns das Entscheidungen, die die Lernbedingungen unserer Kinder unmittelbar betreffen und verbessern, schnellstmöglich umgesetzt werden. Alle Voraussetzungen dafür sind geprüft und geschaffen und bedürfen der Realisierung.”