Du bist Halle

Bildungsveranstaltungen bleiben weitgehend steuerfrei – Bildungsministerkonferenz erreicht unter maßgeblicher Beteiligung Sachsen-Anhalts Klarstellung für Weiterbildung und Schulen

von · 18. November 2025

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert