Kai Meyer liest am Dienstag in der Thalia-Buchhandlung am Markt in Halle: „Das Antiquariat am alten Friedhof“

Der vielfach ausgezeichnete SPIEGEL-Bestsellerautor Kai Meyer stellt am Dienstag, den 4. November 2025, um 19:30 Uhr in der Thalia Buchhandlung Halle am Markt seinen neuen Roman „Das Antiquariat am alten Friedhof“ vor.

Einmal mehr entführt Meyer sein Publikum in eine geheimnisvolle Welt zwischen Freundschaft, Liebe und dunklen Verbrechen – diesmal in die Bücherstadt Leipzig der Jahre 1930 und 1945.

Im Mittelpunkt des Romans stehen vier junge Männer, die im Leipzig der Dreißigerjahre den „Club Casaubon“ gründen – eine verschworene Gemeinschaft von Bücherdieben, die sich auf seltene und okkulte Bände spezialisiert. Was als jugendliches Abenteuer beginnt, entwickelt sich zu einem gefährlichen Spiel mit übernatürlichen Mächten. Jahre später, nach dem Krieg, kehrt einer der Freunde in das zerstörte Leipzig zurück – auf der Suche nach verlorenen Büchern, alten Weggefährten und der Wahrheit über eine rätselhafte Frau.

Mit atmosphärischer Dichte, historischer Genauigkeit und einem Gespür für das Fantastische knüpft Meyer an die großen Traditionen der Literatur des Magischen Realismus an und zeigt zugleich, dass Bücher selbst die mächtigsten Hüter von Geheimnissen sein können.

Über den Autor:

Kai Meyer gehört zu den erfolgreichsten deutschen Phantastik-Autoren. Rund siebzig Romane, darunter Die Seiten der Welt und Die Alchimistin, wurden in über dreißig Sprachen übersetzt und vielfach ausgezeichnet. Seine Werke erscheinen regelmäßig auf der SPIEGEL-Bestsellerliste und wurden für Film, Hörspiel und Graphic Novel adaptiert.