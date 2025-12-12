Drittes Advents-Wochenende in Halle (Saale): Konzerte, Flohmärkte, Mini-Weihnachtsmärkte
13. Dezember 2025:
- 10-16 Uhr: Flohmarkt, Vally Guttmann Nachbarschaftsraum, Georg-Cantor-Straße 7
- 10-19 Uhr: Modellbahnausstellung im Stadthaus
- 11-18 Uhr: Last Minute Weihnachtsmarkt in der Moritzburg
- 12-18 Uhr: Adventsmarkt im Museum Petersberg
- 13-17 Uhr: Bücherbasar im Bücherhaus, Alter Markt 4, 06108 Halle (Saale)
- 13 Uhr: Lesung Halle-Krimi für Kinder im Stadtmuseum
- 13-17 Uhr: Flohmarkt in der Friese 7, Friesenstraße
- 14 Uhr: Adventsmarkt am Kaulenberg
- 15 Uhr: Weihnachtslieder in der Kirche im Diakoniewerk
- 15 Uhr: Weihnachtskonzert mit A-Cappella-Chor Halle e.V. in der Beesener Kirche
- 15-21 Uhr: BURG-Weihnachtsmarkt am Neuwerk
- 15-17.30 Uhr: Adventssingen im IRIS Familienzentrum in der Schleiermacherstraße
- 16 Uhr: Weihnachtskonzert in der Ulrichskirche mit dem Konzerthallenchor
- 16 Uhr: Weihnachtskonzert mit Klangdusche in der Petruskirche
- 16 Uhr: weihnachtliche Blasmusik mit den Südbläsern in der Weihnachtskrippe
- 16 Uhr: Benefizkonzert für die AIDS-Hilfe mit Kammerchor Tonart in den Franckeschen Stiftungen
- 16-20 Uhr: Adventszauber auf Gut Seeben
- 17 Uhr: Glühweinabend, SG Buna, Lilienstraße
- 19.30 Uhr: Adventskonzert mit vocHales in der Propsteikirche, Mauerstraße
14. Dezember 2025:
- 10-19 Uhr: Modellbahnausstellung im Stadthaus
- 11 Uhr: Adventskonzert in der Oper Halle
- 11-18 Uhr: Last Minute Weihnachtsmarkt in der Moritzburg
- 12-18 Uhr: Adventsmarkt im Museum Petersberg
- 14 Uhr: Adventskonzert “Mehr als Vier” in der Moritzkirche
- 14 Uhr: Adventsmarkt am Kaulenberg
- 14 Uhr: Adventsschausieden der Halloren im Salinemuseum
- 15-21 Uhr: BURG-Weihnachtsmarkt am Neuwerk
- 16 Uhr: weihnachtliches Carillon-Konzert vom Roten Turm
- 16 Uhr: Adventskonzert mit voHALes in der Reideburger Kirche
- 17-19 Uhr: Oberbürgermeister Dr. Alexander Vogt schenkt Glühwein für den guten Zweck am Lions-Stand auf dem Weihnachtsmarkt aus
- 17 Uhr: Gedenkstunde im Elisabeth-Krankenhaus zum Welttag für verstorbene Kinder
- 17 Uhr: Adventskonzert Moritzkirche
